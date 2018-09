Coppa Italia: la Lavagnese rischia grosso, ma passa il turno ai rigori

La Lavagnese supera anche l’ostacolo Fezzanese e prosegue il suo percorso in Coppa Italia. Quella fra bianconeri e verdi è stata una partita vera, a dispetto di coloro che pensano che la competizione sia secondaria nelle gerarchie di una stagione per le società di Serie D.

Sul campo di Sarzana la partita ci mette un po’ a regalare emozioni, ma similmente al match contro il Ligorna, anche in questo caso i gol ci sono e sono molti. Al 15° si sblocca il parziale con una discesa sulla sinistra di Purro, cross teso in mezzo e Stella nel tentativo di spazzare, beffa il proprio portiere mandando in vantaggio i genovesi. La reazione dei padroni di casa arriva al 23° quando Cherif Diallo fa un break nel mezzo e calcia potente, ma la sfera vola alta sulla traversa.

Poco dopo tocca a Canalini provarci da tiro piazzato, ma la palla non supera la barriera. La Lavagnese è pericolosissima ogni volta che attacca e Purro è di nuovo imprendibile sulla sua fascia. Palla al centro e Saccà anticipa il diretto marcatore, ma non inquadra la porta.

Il secondo tempo vede i ritmi alzarsi, squadre in forma e ispirate in zona gol, con la Lavagnese che sembra poter amministrare subito il vantaggio e sfruttando le ripartenze come al 46° quando Saccà prende palla, si accentra e calcia a botta sicura: palla fuori di poco. Al 51° ancora Diallo che serve Canalini, tiro che sibile vicino al palo.

La Lavagnese raddoppia al 62° con Tos bravo ad intervenire su una punizione calciata in area da Basso. Colpo di testa che si infila alle spalle dell’impotente Greci. La Fezzanese, però non demorde e si gioca il tutto per tutto sfruttando una Lavagnese che similmente a sette giorni fa si siede sul proprio vantaggio. Cherif Diallo trova il break in mezzo, serve ancora Canalini che da ottima posizione colpisce la traversa. Così al 70° arriva il tris bianconero che pare chiudere i conti: punizione per i ragazzi di Tabbiani che si incarica di battere Fonjock. Ne scaturisce un missile terra – aria che entra a fil di palo, inutile il tuffo di Greci.

Gara chiusa direbbero in molti. Invece la Lavagnese scompare dal campo e cinque minuti dopo Corvi trova il varco giusto per battere Caruso. Il gol carica gli spezzini che riprendono ad attaccare subito, la Lavagnese sembra avere spento le luci e allora al 79° Cherif Diallo corona una gara maiuscola con un diagonale che fulmina il portiere lavagnese. Ora i verdi ci credono e premono costantemente sull’acceleratore sfruttando il disorientamento ospite. All’85° arriva quindi l’incredibile pareggio: cross su punizione di Monacizzo, colpo di testa di Corvi (devastante il suo impatto sulla gara), Caruso la respinge, ma arriva Cantatore che trova il 3-3.

Nel finale rischia la Lavagnese che si salva prima su Cantatore, poi su Cherif Diallo. Si va ai rigori quindi che premiano i bianconeri grazie agli errori dello stesso Cantatore e di Grasselli. Per i levantini quindi l’approdo ai trentaduesimi di Coppa Italia è sicuramente incoraggiante, ma senza dubbio Tabbiani dovrà lavorare sulla tenuta mentale dei suoi che in due occasioni hanno avuto un crollo importante nella seconda parte della gara.