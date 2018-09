Coppa Italia, gli accoppiamenti del prossimo turno: si gioca il 31 ottobre

Genova. Sono stati ufficializzati gli accoppiamenti dei primi scontri diretti della Coppa Italia regionale, che ha visto terminare la fase a girone.

Per la Coppa Italia di Eccellenza, mercoledì 31 ottobre, in campo neutro, andranno in scena i seguenti incontri di semifinale:

Pietra Ligure – Finale

Molassana Boero – Rapallo Ruentes

Per la Coppa Italia di Promozione, mercoledì 31 ottobre, in campo neutro, andranno in scena i seguenti incontri di quarti di finale:

Taggia – Ceriale

Voltrese Vultur – Sestrese

Little Club G. Mora – Goliardicapolis

Rivasamba – Canaletto Sepor