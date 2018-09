Consiglio regionale sul ponte Morandi, tensione tra gli sfollati per limitazioni a entrata in aula

Genova. Qualche momento teso all’ingresso del consiglio regionale per il gran numero di persone che premeva per entrare ad assistere alla seduta dedicata al crollo del ponte Morandi.

Si tratta degli sfollati di via Porro, che hanno anche distribuito un volantino che parla chiaro: “Rivogliamo un futuro”.

Dopo l’intervento di Giovanni Toti e Marco Bucci, la situazione si sta normalizzando. Verranno fatti dei turni per assistere alla seduta, mentre una parte del pubblico verrà sistemata in una saletta con la tv per seguire il consiglio.

Quello di oggi è il primo momento di confronto pubblico in sede istituzionale, per alcune famiglie la situazione sta diventando insostenibile: “Siamo in 4 viviamo in una stanza d’albergo – dice uno degli sfollati – non ce la facciamo più”.