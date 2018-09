Genova. Centinaia di tifosi sono scesi in strada la notte scorsa per accompagnare l’arrivo del 125° compleanno del Genoa Cricket and Football Club, fondato il 7 settembre 1893.

Uno striscione di diversi metri è stato dedicato alla tragedia di Ponte Morandi: “Giustizia e rapidità, questo vuole la città”, e portato nella centralissima via XX settembre, tra fumogeni, bandiere e cori.

di 3 Galleria fotografica Compleanno Genoa via xx settembre ponte morandi





Il messaggio riprende quanto già “gridato” dalla curva rossoblù durante la prima partita di campionato giocata a Marassi, quando furono osservati 43 minuti di astensione al tifo, in ricordo delle vittime del crollo.