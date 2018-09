Commemorazione Morandi, domattina i taxi si fermeranno alle 11,36

Genova. Domani, alle 11.36, anche i tassisti genovesi spegneranno le proprie auto e si fermeranno per un minuto per ricordare, insieme a tutta la città di Genova, le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi.

“Saremo poi in piazza De Ferrari alle 17.30 con una delegazione – annuncia Attilio Dondero, portavoce del Coordinamento sindacale tassisti genovesi – per portare la nostra vicinanza ai parenti delle vittime della tragedia, che ha sconvolto la nostra città lo scorso 14 agosto”. Da qualche giorno circolano per le strade di Genova, Roma, Milano, Napoli, La Spezia, Brescia, Cagliari, Torino, Verona e Firenze taxi con la vetrofania “Genova non si arrende”.

“Abbiamo lanciato questa iniziativa – spiega Dondero – associata alla raccolta fondi per le vittime e siamo molto soddisfatti che in tantissimi colleghi, da Nord a Sud, abbiano aderito dimostrando vicinanza e solidarietà alle vittime e alla nostra città ferita, ma che ha voglia di risollevarsi e guardare avanti”.