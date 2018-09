Città Metropolitana, indagini sui 888 tra ponti e viadotti per 2,5 milioni di euro

Ponti e sicurezza, l’indagine di Città metropolitana di Genova Pubblicato il 06 settembre 2018 alle 16:46 da Filippo Cartosio

Genova. Lavoro intenso sulla manutenzione e indagini conoscitive inseriti nella programmazione triennale da 2,5 milioni. Città metropolitana ha redatto nei tempi richiesti l’indagine conoscitiva relativa alle infrastrutture di propria competenza inviandola a Regione Liguria.

In totale i manufatti più significativi che gravitano nel territorio metropolitano sono cinque gallerie e 888 tra ponti, viadotti e sottopassi connessi a circa 849 km di strade gestite dall’Ente.

Il Consigliere Delegato alla Viabilità Franco Senarega puntualizza che Città Metropolitana di Genova continua, come in passato già stava facendo, a monitorare tutta la viabilità e a lavorare intensamente sulla manutenzione e indagini conoscitive su molti ponti e inseriti nella programmazione triennale dell’ente per circa 2,5 milioni di euro.