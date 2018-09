Chiavari, arrestato noto pusher nella zona dello stadio

Chiavari. Proseguono i servizi antidroga del commissariato di polizia del levante per contrastare l’illecito commercio di stupefacenti nel Tigullio, che ieri mattina hanno portato all’arresto di un chiavarese di 38 anni, già noto per i suoi precedenti come pusher.

I poliziotti, attraverso un servizio di osservazione in abiti civili, hanno monitorato la zona dello stadio, nei pressi di un bar dove sono soliti sostare assuntori di stupefacente e dove già la scorsa settimana gli agenti avevano arrestato per spaccio un 50enne chiavarese.

Durante l’appostamento, gli operatori hanno notato il 38enne dirigersi nel giardino interno del locale ed occultare in un cestino dei rifiuti un pacchetto di sigarette. L’uomo è stato avvicinato a più riprese da alcune persone, con cui ogni volta si è appartato, dopo aver prelevato qualcosa dal pacchetto nascosto. I poliziotti sono allora intervenuti, sequestrando 10 dosi di eroina custodite nel pacchetto di sigarette.

L’arrestato è stato giudicato questa mattina in direttissima. Il giudice, nel convalidarne l’arresto, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nell’ambito di analoghi servizi del commissariato Chiavari nel centro storico cittadino, i poliziotti hanno inoltre sanzionato quale assuntore di stupefacenti un 18enne di Lavagna, trovato in possesso di quasi 3 grammi di marijuana, ed hanno sequestrato 7 dosi di hashish, occultate da ignoti nella cavità di un albero insieme ad un bilancino di precisione.