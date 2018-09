Chiavari. Sabato 15 e domenica 16 settembre 2018 si è svolta a Chiavari la Coppa Giorgio e Lella Gavino, organizzata dallo Yacht club Chiavari con il patrocinio del comune di Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata Ovest.

La manifestazione, che si è tenuta nelle acque del golfo del Tigullio, era aperta alle imbarcazioni d’altura delle classi ORC, IRC, Libera e Jeanneau.

Come lo scorso anno le imbarcazioni Jeanneau iscritte alla regata hanno partecipato sia alle proprie classifiche di classe, sia a una classifica a parte valida per l’assegnazione della Jeanneau Sailing Cup 2018, messa in palio da Union yachts Lavagna, rivenditore delle imbarcazioni Jeanneau e Prestige.

Anche in questa edizione sabato 15 Settembre si sono presentate al via numerose imbarcazioni, ben trentasei.

I partecipanti nella prima giornata si sono cimentati in due prove, ambedue caratterizzate da buon tempo, mare quasi calmo e vento dai 6 ai 10 nodi proveniente da sud.

Domenica 16 settembre a causa della mancanza di vento, dopo una lunga attesa in mare di regatanti e giuria, non è stato possibile effettuare altre prove.

La coppa Challenge Giorgio Gavino, messa in palio dalla famiglia Gavino per l’imbarcazione che si aggiudica la vittoria nel raggruppamento ORC Overall, è stata assegnata a CheStress 3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), che replica la vittoria dello scorso anno.

Foxy Lady, di Giuseppe Gambaro della LNI Genova si è aggiudicato la vittoria in classe ORC2. Nel raggruppamento IRC vittoria in Classe 1 a Stupeficium di Maria Di Leo (CV Il Pontile) e in Classe 2 vittoria a Celestina 3, di Campodonico-Frixione-Vernengo (LNI Chiavari).

In Classe Libera 1° Gruppo si è aggiudicato la vittoria Jonathan Livingston di Giorgio Diana (C.N. Lavagna), nel 2° gruppo Hard Rock di Massimo Uggè (Y.C. Sestri Levante).

Primo fra le imbarcazioni Jeanneau Sansegal di Mariangela Rivanera (Yacht Club Chiavari).