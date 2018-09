Certosa, sospensione idrica giovedì 20 settembre

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione, il giorno giovedì 20 settembre 2018 dalle 8 alle 17, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

via Questa, via Borsieri, via Jori (utenze allacciate su condotta adiacente cinta ferroviaria), passo Camozzi, via Biagini.

Si tratta di vie collegate agli impianti che sono stati interessati dal crollo del ponte Morandi.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati al giorno lavorativo seguente.