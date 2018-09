Certosa, oltre mille persone alla fiaccolata per ricordare le vittime di ponte Morandi

Genova. Isolata ma non spezzata nello spirito la Valpolcevera ieri ha ricordato le vittime della tragedia di ponte Morandi.

Lo ha fatto con una fiaccolata a cui hanno partecipato oltre mille persone,che è partita da via Fillak a Certosa ed è arrivata in via Argine Polcevera, al limite della zona rossa.

Lì tra le luci delle fiaccole e sulle note di Hallelujah sono stati fatti volare tra applausi e occhi lucidi dei palloncini bianchi per dare l’ultimo saluto alle 43 persone che hanno perso la vita sotto le macerie del ponte.