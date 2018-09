Certosa, dal 12 settembre torna il mercato bisettimanale

Genova. Il mercato bisettimanale di Certosa riprende l’attività dal 12 settembre, a distanza di quasi un mese dalla chiusura a causa del crollo del ponte Morandi. Gli ambulanti (oltre trenta concessionari al mercoledì e quasi cinquanta al sabato) non pagheranno il tributo relativo all’occupazione suolo per il periodo dal 18 agosto all’8 settembre. Tale decisione serve a ridurre i disagi che sono stati costretti ad affrontare.

“Ci tengo a dare il mio ringraziamento a tutti gli ambulanti del mercato di Certosa che in queste settimane hanno dimostrato un forte senso di responsabilità e collaborazione con l’amministrazione. – sottolinea l’assessore Bordilli – il mercato bisettimanale di Certosa riprenderà da mercoledì 12 settembre con una conformazione un poco diversa e soprattutto più agevole anche per la viabilità della zona. Il ritorno degli ambulanti a svolgere la loro attività il mercoledì e il sabato, assieme allo svolgimento della Fiera Annonaria di Pontedecimo questa prossima domenica, oltre ad essere un segnale importantissimo di ripresa per la Valpolcevera, sta a confermare il ruolo fondamentale di animazione non solo economica, ma anche sociale dei mercati cittadini”.

“Sono stati e sono ancora giorni molto difficili, ma abbiamo riscontrato un’enorme disponibilità sia da parte dei colleghi che dell’amministrazione comunale – riflette Mauro Volpe, operatore del mercato e membro del direttivo provinciale di Confesercenti – la prossima settimana ripartiamo, sia pure in una variante leggermente ridotta per non ostacolare la viabilità, giocoforza modificata alla luce di quanto è successo, ma la cosa più importante è il segnale che vogliamo lanciare, anche nei confronti degli stessi residenti e dei commercianti in sede fissa: il mercato di Certosa è vivo ed è vicino a chi vive e lavora nel quartiere“.

“Sono state settimane molto intense, che hanno visto le varie associazioni degli ambulanti e i rappresentanti del Comune remare tutti nella stessa direzione – prosegue Volpe -. Insieme al presidente provinciale di Anva Roberto Zattini, abbiamo sempre lavorato per la riapertura il prima possibile, e credo si sia fatto un ottimo lavoro. Da un certo punto di vista, però, il difficile viene adesso, perché andranno affrontati una serie di problemi logistici certamente non facili, ma quel che più conta è che la stragrande maggioranza degli operatori non abbia mai pensato nemmeno per un minuto di lasciare il mercato. Un ringraziamento anche all’assessore Bordilli e all’amministrazione, per la sensibilità con la quale hanno seguito la vicenda: dalla possibilità offertaci di partecipare ai sorteggi per gli altri mercati del mercoledì e del sabato con precedenza sugli spuntisti, all’esenzione dal pagamento della Cosap per tutto il periodo di sospensione dell’attività a Certosa”.