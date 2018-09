Centro storico, tenta di rubare telefonini due volte in pochi minuti. Fermato dai passanti

Genova. Ha avvicinato una turista in Piazza De Ferrari e le ha chiesto in prestito il telefono perché voleva avvisare la nonna che non si era recato a scuola. La ragazza, impietosita, ha acconsentito e gli ha prestato il suo iPhone del valore di 1000 euro, dopo averlo sbloccato e digitato per lui il numero.

Il giovane a quel punto è scappato per i vicoli del Centro Storico inseguito dalla ragazza e dal suo fidanzato. Alcuni passanti, allertati dalle urla della vittima, hanno bloccato il malfattore in piazza San Matteo e la ragazza, dopo averlo raggiunto si è ripresa il maltolto. Nel frattempo il ladro si è divincolato dalla presa dei passanti ed è scappato di nuovo.

Poco dopo, in vico dell’Isola, si è avvicinato ad un’altra donna strappandole di mano con violenza il suo iPhone del valore di 250 euro. Stesso inseguimento. Questa volta altri passanti l’hanno bloccato in Piazza Campetto dove sono arrivati i poliziotti delle Volanti dell’U.P.G.

Alla fine la telefonata alla nonna l’ha fatta per davvero, ma per comunicarle che era stato arrestato.

Il ventenne, italiano, è stato processato nella stessa mattinata con il rito direttissimo e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con la possibilità di andare a scuola