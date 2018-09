Castelletto, durante lite picchia coetanea. Nello zaino autoradio, coltelli e contrassegno disabili rubato

Genova. Nel primo pomeriggio del 31 agosto una pattuglia della Polizia Locale, di ritorno da un servizio nella zona del crollo, mentre passava nella via Dogali, è stata richiamata da una persona che, a gesti e a voce li ha indirizzati verso uno stacco del vicino corso Firenze, dove si trovavano alcune persone in stato di forte agitazione.

Dopo aver preso il controllo della situazione gli agenti hanno ricostruito i fatti in base alle dichiarazioni dei presenti, da cui è emerso che un giovane, identificato poi come un cittadino rumeno di ventidue anni, aveva percosso una ragazza, identificata come una cittadina italiana di ventidue anni. I giovani, che si conoscevano, avrebbero avuto un diverbio per motivi personali.

Entrambi i ragazzi hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici del reparto giudiziaria della Polizia Locale, dove a seguito di perquisizione personale sono stati trovati nello zaino del ragazzo due coltelli a serramanico, un contrassegno disabili risultato rubato da una autovettura una settimana prima, che è stato poi riconsegnato al legittimo titolare, tre frontalini di autoradio e due navigatori satellitari.

Viste le risultanze il giovane è stato poi trasportato presso la questura di Genova, dove sono emersi a suo carico diversi precedenti, tra cui un’altra aggressione ai danni della stessa ragazza nello scorso mese di gennaio. Il giovane è stato segnalato alla magistratura per i fatti accaduti, per appropriazione indebita, porto d’armi abusivo, danneggiamento e ricettazione.