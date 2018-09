Casarza, autoarticolato esplode e prende fuoco in A12. Autista illeso

Genova. Poco dopo le 21 il carico di un tir è esploso, andando a fuoco, senza provocare danni a cose p a persone.

E’ successo sulla A12, poco dopo il casello di Sestri Levante, in direzione Livorno, all’altezza della frazione Novano, nel territorio comunale di Casarza Ligure.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze e poliza: per fortuna l’autista è rimasto illeso e non si registrano altri feriti. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incidente.