resa dei conti

Carige, Malacalza vince la battaglia per il cda. Mincione: “Complimenti, il mio avversario ha giocato benissimo” foto

La lista dell'imprenditore genovese, che propone come presidente del cda Pietro Modiano e come ad in pectore Fabio Innocenzi ha ottenuto il 52,39% dei voti