Carige, il tribunale esaminerà ricorso di Malacalza il 15 settembre

Genova. Il ricorso d’urgenza della Malacalza Investimenti per inibire l’ammissione della lista di Raffaele Mincione per il cda di Banca Carige sarà esaminato dal tribunale di Genova il 15 settembre.

Lo si apprende da ambienti finanziari.

La questione dovrà essere sbrogliata in fretta: il 20 settembre è in programma l’assemblea dei soci ed entro quella data il giudice dovrà decidere se accogliere la richiesta presentata da Malacalza, riconoscendo il periculum in mora e il fumus boni iuris del ricorso, o invece respingere la domanda, lasciando eventualmente aperta la strada di una causa civile ordinaria.