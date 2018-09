Carige, al via l’udienza per discutere il ricorso di Malacalza sulla lista di Mincione

Genova. E’ iniziata l’udienza davanti il tribunale di Genova per discutere il ricorso d’urgenza presentato da Malacalza Investimenti per inibire l’ammissione della lista per il consiglio di amministrazione di Banca Carige del finanziere Raffaele Mincione.

Il 20 settembre è in agenda l’assemblea dell’istituto ligure ed entro quella data il giudice dovrà decidere se accogliere la richiesta presentata da Malacalza o invece respingere la domanda, lasciando eventualmente aperta la strada di una causa civile ordinaria.

Il giudice Lorenza Calcagno si è riservata di decidere sul ricorso. La decisione arriverà la prossima settimana, sicuramente prima dell’assemblea. Davanti al giudice si è anche parlato della lettera di Banca d’Italia che di fatto già congela la lista di Mincione, Volpi e Spinelli, al 10%. I “pattisti”, secondo Bankitalia, devono chiedere l’autorizzazione alla Vigilanza per superare la soglia del decimo del

capitale.