Caricamento: tenta di rapinare una donna, bloccato da agenti liberi dal servizio

Genova. Intorno alla mezzanotte e mezza di stanotte, in piazza Caricamento, la polizia di Stato, in collaborazione con il personale della penitenziaria, ha arrestato per un tentativo di rapina un 36enne libico.

Una volante della Questura è intervenuta a supporto del personale della polizia penitenziaria, che aveva bloccato l’uomo.

Tre agenti penitenziari, liberi dal servizio, stavano cenando in un ristorante del Porto Antico, quando hanno sentito un cameriere allontanare ad alta voce un uomo, sorpreso ad aggirarsi tra i tavoli, e hanno visto quest’ultimo prima nascondersi dietro una fioriera del dehor e successivamente allontanarsi di corsa, inseguito da una cliente.

Quando la donna lo ha raggiunto, il fuggiasco ha gettato a terra una borsa appena sottratta e, per proseguire nella fuga, l’ha colpita con un calcio al braccio. A quel punto i poliziotti penitenziari hanno inseguito il rapinatore fino in piazza Caricamento, dove lo hanno bloccato con l’ausilio degli operatori della volante, sopraggiunti sul posto.

In Questura è stata raccolta la denuncia della vittima, che non ha avuto bisogno di cure mediche. Fissata per questa mattina la direttissima.