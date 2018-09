Campionato Primavera: la Sampdoria perde (1-0) con il Cagliari

Bogliasco. La Sampdoria, che in settimana aveva passato il turno in Coppa Italia Primavera (superando 1-0, Cabral) il Parma (prossima avversaria la vincente tra Carpi e Spal, in programma il 13 ottobre), viene battuta (1-0) al “Riccardo Garrone” di Bogliasco dal Cagliari, allenato da Max Canzi, in goal con Verde, al 35° della prima frazione di gioco.

I blucerchiati di mister Pavan si sono visti annullare la rete di Stijepovic, per un presunto fallo ai danni del portiere sardo Cabras.

La formazione blucerchiata tornerà in campo venerdi 5 ottobre, ospiti (a Reggio Emilia) del Sassuolo.

Il tabellino della gara:

Sampdoria (4-3-3): Raspa; Doda (Maggioni), Campeol, Veips, Farabegoli; Peeters, Benedetti, Soomets (Cabral); Stijepovic, Bahlouli (Amado), Yayi Mpie (Prelec)

A disposizione: Hutvagner, Giordano, Serensen, Canovi, Nobrega, Cappelletti, Boutrif All. Simone Pavan

Cagliari (4-3-1-2): Cabras; Kouadio, Boccia, Carboni, Aly; Doratiotto (Contini), Marongiu, Ladinetti (Pici); Lombardi; Verde, Gagliano (Camarà)

A disposizione: Ciocci, Ingrosso, Dore, Fini, Marisogu All: Max Canzi