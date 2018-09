Camogli, le “Visioni” di Renzo Piano aprono il Festival della Comunicazione 2018

Genova. L’architetto e senatore a vita Renzo Piano, aprirà giovedì 6 settembre la quinta edizione del Festival della Comunicazione (in programma a Camogli dal 6 al 9 settembre) con la lectio magistralis dal titolo Visioni che ci mostrerà la sua idea del nuovo ambiente urbano e del rapporto che intercorre fra architettura e società.

Il suo intervento partirà dai tragici fatti della vicina Genova, dalla sua storia e dalla sua natura, stretta tra mare e montagna, dalla bellezza della sua luce e dall’acqua in cui si specchia: temi che richiedono forza, progettualità e attenzione verso le persone e il territorio.

“Nella società i grandi cambiamenti non li fanno gli architetti – dichiara l’architetto – ma l’architettura ne è specchio fedele, quando riesce a trasformarli in simboli visibili, in macchine perfette ed umane che fanno avanzare la civiltà dei comportamenti in una direzione equa e condivisibile”.

Renzo Piano è uno degli oltre 100 ospiti presenti a Camogli per l’appuntamento annuale tra i più attesi in Italia dedicato a comunicazione, futuro e innovazione che torna con un tema di assoluta centralità: Visioni, fil rouge dell’edizione di quest’anno.