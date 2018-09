Calcio, Consiglio comunale contro anticipi e posticipi nei giorni feriali “per il rispetto dei cittadini”

Genova. Aprire un tavolo con Regione e Lega Calcio per impedire in futuro posticipi o anticipi di Genoa e Samp in giorni feriali e in orari “lavorativi”.

A richiederlo il Consiglio comunale di Genova, che ha presentato oggi una ordine del giorno bipartizan per impegnare la giunta ad aprire una discussione per evitare nuove partite in momenti tali da complicare ulteriormente la situazione genovesi.

“Vista l’emergenza nazionale, nel rispetto dei cittadini genovesi e dei tifosi delle due squadre”, si legge nel dispositivo, che prova a far valere i diritti di una città ferita su quelli del circo milionario del calcio moderno