Caduta calcinacci dalla A26 a Voltri, riaperta via Ovada

Genova. È stata riaperta questa notte via Ovada, il tratto di strada provinciale del Turchino che ieri pomeriggio era stata chiusa precauzionalmente dopo la caduta di alcuni calcinacci dal viadotto dell’A26, che hanno anche colpito alcune auto in sosta.

I vigili del fuoco, data l’altezza della struttura, non potevano intervenire direttamente per la messa in sicurezza. È stata società Autostrade a gestire la manutenzione direttamente dalla sede autostradale.

I sopralluoghi successivi hanno dato quindi il via alla riapertura.