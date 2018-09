Cade sul bus costretto a frenare e muore dopo tre giorni: procura apre inchiesta per omicidio stradale

Genova. Stava tornando a casa in autobus, ma l’autista del 63 ha “inchiodato” per evitare una macchina che era comparsa all’improvviso da una strada laterale. La donna, Carmela Ruscillo, 84 anni, è caduta malamente ed è morta dopo tre giorni di agonia all’ospedale Galliera. I fatti risalgono al 18 settembre a Pontedecimo mentre la morte della donna è sopraggiunta il 21 settembre. Per questi fatti il pubblico ministero Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo per omicidio stradale iscrivendo nel registro degli indagati sia il conducente del bus sia l’automobilista che aveva tagliato la strada al mezzo pubblico.

Le indagini sono state delegate alla sezione infortunistica della polizia municipale di Genova. Il pm ha anche disposto l’esame autoptico sulla salma della vittima. L’incarico sarà affidato venerdì al medico legale Camilla Tettamanti,

I funerali dell’anziana saranno celebrati all’inizio della prossima settimana, lunedì 1 o martedì 2 ottobre, nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa: per fissare la data si attende il nulla osta dell’autorità giudiziaria. I famigliari della donna si sono rivolti allo studio Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, che metterà a disposizione anche un consulente di parte della famiglia per le operazioni peritali medico-legali.