Cade intonaco dall’A26, via Ovada chiusa al traffico

Genova. A causa della caduta di intonaco dalla A26, la polizia municipale ha chiuso provvisoriamente via Ovada, a Voltri, la strada che passa sotto l’autostrada e che fa parte della provinciale del Turchino.

I calcinacci hanno anche danneggiato alcune auto parcheggiate nella via.

In questo momento i vigili del fuoco stanno facendo degli accertamenti per capire se si è trattato di un episodio isolato o se sia necessario intervenire ulteriormente per mettere in sicurezza la zona. La protezione civile di Mele, che è sul posto, riferisce che ci vorranno almeno un paio d’ore prima che la strada possa venire riaperta, perché le verifiche sulla possibile caduta di calcinacci sono allargate per tutta la lunghezza del viadotto.