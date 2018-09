Busalla, forza saracinesca e svaligia ortofrutta. Arrestato in flagrante dai carabinieri

Genova. I Carabinieri della Stazione di Ronco Scrivia unitamente insieme ai colleghi di Busalla, hanno proceduto all’arresto di un 28 enne genovese, residente a Ronco Scrivia.

L’uomo dopo aver danneggiato la saracinesca di un chiosco “ortofrutta” ubicato in Busalla veniva colto in flagranza di reato intento ad asportare generi alimentari in parte già caricati su di un furgone di proprietà di una società di Genova, per un valore complessivo di 200 euro circa.

L’intervento è partito dalla segnalazione di un cittadino residente in zona, che aveva assistito alla scena; durante la perquisizione personale il ragazzo veniva trovato anche in possesso di un coltello della lunghezza d 21 cm, il tutto posto sotto sequestro.

Arrestato, dovrà rispondere di “furto aggravato e porto ingiustificato di armi oggetti atti ad offendere”.