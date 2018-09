Genova. Buber e Klein sono due mici di 2 mesi pronti per essere adottati. Sono nati all’oasi felina Benito Moretti della Lega del Cane di Genova, da una gatta giovane che era stata portata per la sterilizzazione. Sono loro gli amici di oggi per la rubrica #portamiacasa, che promuove le adozioni di cani e gatti senza famiglia.

“Avendo diagnosticato il suo stato, il dottor Castelli ovviamente non l’ha operata ed è stata predisposta la nursery per accogliere e gestire al meglio il lieto evento – raccontano dall’oasi felina – Questa settimana quasi tutti cuccioli, poiché è ultimato il tempo dell’impregnazione di specie ad opera della mamma, hanno trovato una bella famiglia”.

Foto 2 di 2



Restano appunto Buber e Klein, due maschietti vivaci e bellissimi che attendono fiduciosi di poter essere la vostra gioia. Per adottarli basta chiamare il numero 3385949515