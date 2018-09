Genova. Poco dopo le 6,30 di questa mattina, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente, “incastrandosi” in via Borzoli, mentre provava a fare manovra per oltrepassare un tornante.contro il bordo strada e un furgoncino che proveniva in senso opposto.

Come prevedibile fin da subito si sono formate lunghe code, con la circolazione praticamente paralizzata: sempre prima, sempre peggio.

di 4 Galleria fotografica Tir incastrato Borzoli







Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia Locale per provare a gestire il traffico, ma la protesta dei cittadini si fa sentire: sono in molti, infatti, a criticare il fatto che gli accessi alla zona non siano presidiati fin dal mattino da qualcheduno che posso almeno provare a gestire i flussi per evitare situazioni del genere.

Vero le 10e30 la situazione è tornata alla “normalità”. All’alba una scena simile: un autoarticolato ha impegnato un curvone incastrandosi, e incastrando, un furgone che proveniva nel senso opposto di marcia, provocando rallentamenti e caos.

Anche perchè, come è noto, la strada ha dei tornanti molto accentuati e spesso i lunghi mezzi pesanti devono aggiustare la traiettoria con lunghe e pericolose manovre, che contribuiscono a complicare la situazione e a far salire la tensione.

(foto di M. Chistono e A.Marras)