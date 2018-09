Bogliasco, piegata la Canottieri: primo successo stagionale

Bogliasco. Primo successo stagionale per il nuovo Bogliasco Bene targato Daniele Magalotti. Nel secondo impegno del raggruppamento iniziale di Coppa Italia i levantini piegano 9-7 la Canottieri Napoli salendo a quota 4 punti in classifica.

Decisive le reti siglate negli ultimi 45 secondi di gioco prima da Ale Di Somma e poi da Jack Lanzoni. Un uno-due che spezza l’equilibrio sul quale si era retto l’incontro fino a quel momento.

Gara combattuta e divertente tra due formazioni che si alternano nella guida del punteggio. Passa per primo il Bogliasco con il rientrante Mario Guidi ma la Canottieri nonostante il momentaneo pareggio di Guidaldi mette subito la freccia chiudendo la prima frazione avanti 3-2. I padroni di casa riemergono nel secondo quarto grazie all’altro nuovo acquisto Ravina e allo squillo in chiusura di frazione di Gambacorta.

Sempre loro due, ma a parti invertite, inaugurano la seconda parte della sfida, portando Bogliasco sul massimo vantaggio. Un più 3 che i napoletani vanificano nel giro di un tempo. Prima rimontando fino al 6-5 con Tanaskovic e Vukicevic poi, nel quarto parziale, rispondendo alla splendida palombella di capitan Guidaldi con gli acuti di Campopiano e Vukicevic a due e mezzo dalla fine. Nel finale però Bogliasco trova l’allungo decisivo portando a casa una vittoria che fa punti e morale.

Come spiega a fine gara il tecnico Magalotti: “Sono molto contento della vittoria soprattutto per due motivi: l’importanza dei tre punti in ottica passaggio del turno, cosa che vogliamo fortemente, e per la forza dell’avversario che avevamo di fronte. La gara si è decisa con il nostro break nel terzo tempo anche se poi, sfruttando i nostri tanti falli in attacco, loro sono riusciti a pareggiare. Però è proprio lì che abbiamo vinto la gara perché non ci siamo disuniti continuando a fare il nostro gioco e il risultato ci ha premiato. Ora sarà decisivo lo scontro del pomeriggio con Trieste”.

Contro i ragazzi di Daniele Bettini i biancazzurri si giocheranno oggi alle ore 16,30 il passaggio alle final eight della seconda competizione nazionale.

Il tabellino:

Canottieri Napoli – Bogliasco Bene 7-9

(Parziali: 3-2, 0-2, 2-2, 2-3)

Canottieri Napoli: Altomare, Del Basso 1, A. Zizza, Tartaro, Tkac, Lanfranco, Confuorto, Campopiano 2, Vukicevic 3, Tanaskovic 1, Borrelli, Esposito, Vassallo. All. P. Zizza.

Bogliasco Bene: Prian, Ferrero, A. Di Somma 1, Fracas, Lanzoni 1, Ravina 2, Gambacorta 2, Monari, Guidi 1, Guidaldi 2, Puccio, Sadovyy, Di Donna. All. D. Magalotti.

Arbitri: Petronilli e Ricciotti.

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Napoli 2 su 8, Bogliasco 4 su 9 più 1 rigore fallito.