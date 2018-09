Beach Volley: straordinario secondo posto per la Liguria al Trofeo delle Regioni

Lavagna. Il Trofeo delle Regioni Kinderiadi Beach ha visto la Liguria tornare ai vertici nazionali della disciplina nella categoria Under 18.

Le ragazze Giorgia Botta e Elisa Valdora dell’Albisola Volley, accompagnate dal tecnico Andrea Gigante, hanno ben figurato arrivando settime e migliorando di molto la tredicesima posizione della scorsa stagione.

La vera impresa è dei maschi, guidati dal tecnico Alessandro Assalino, Federico Tomà e Simone Podestà della società Admo Volley Lavagna che si sono giocati una finale splendida cedendo alla coppia veneta dopo un primo set tiratissimo e non privo di qualche contestazione.

La Liguria torna quindi nelle prime posizioni italiane Under 18: una ventata di ottimismo per il lavoro che il comitato mazionale della Fipav ha intrapreso nella recente riorganizzazione del settore beach volley.

Quest’anno c’è stato un fortissimo incremento dell’attività anche a livello nazionale Under 19 e Under 21 su sabbia: sono cresciute del 40%, come segnala Marco Cogliati, responsabile nazionale beach volley. È stata inoltre introdotta la categoria Under 16, da luglio in avanti sono stati organizzati ventidue tornei di questa categoria su tutto il territorio nazionale ed una bellissima finale a Brunico. È un fatto che molti ragazzi avvicinano la pallavolo grazie al beach, il che è un segnale importante che completa l’offerta sportiva del volley.

Una disciplina in continua crescita, che finalmente ha trovato una sua collocazione anche all’interno della Federazione Italiana Pallavolo.

Il Comitato regionale ligure guidato dalla presidente Anna Del Vigo ha infatti da poco rinnovato le cariche di questo settore. Il Consigliere federale Daniele Lavagna è rimasto come consigliere delegato, Alesssandro Assalino è stato confermato alla guida della selezione maschile. Nuovi entrati sono Andrea Gigante per la selezione femminile e Luca Despini nella carica di delegato regionale Fipav per il beach volley.

Questi risultati dei ragazzi non possono che essere che uno stimolo per tutti a continuare il lavoro svolto e programmare nel migliore dei modi l’attività futura.