Autostrade pubblica anche le schede sulla manutenzione: sul Morandi 926 giorni di cantiere dal 2015

Genova. E’ stata chiamata, ancora una volta, “operazione trasparenza”. Dopo aver pubblicato, settimane fa, il testo integrale della convenzione con il ministero dei Trasporti e i relativi allegati, questa volta Autostrade ha reso pubbliche – sul proprio sito internet – una serie di schede informative che spaziano su diversi temi, dalle manutenzioni e cantieri avviati su ponte Morandi dal 2015 al 2018, alla media della tariffe per il transito sulla rete. Non solo, in un comunicato emesso oggi la società del gruppo Benetton si mettono i puntini sulle i rispetto a un articolo pubblicato da L’Espresso e relative fotografie sullo stato di degrado del viadotto.

Manutenzione e investimenti. Sul viadotto Polcevera nel periodo 2015/2018 sono state realizzate 926 giornate di cantiere, pari a una media per ogni settimana di 5 giorni di lavori su 7. Dal 2000 al 2017 Autostrade per l’Italia ha investito 5,141 miliardi di euro complessivi per la manutenzione della rete autostradale gestita. Rispetto agli obblighi previsti in convenzione (4,946 miliardi di euro), si tratta di 195 milioni di euro in più.

Tariffe. A chi sostiene che le tariffe di Autostrade sono troppo alte, la società precisa che sono in realtà “più basse della media europea”. Secondo un’analisi dei dati Asecap, pari a 7,44 centesimi/km contro 8.73 della Francia, 8.37 del Portogallo, 12.13 della Spagna e 16.02 del Regno Unito. La società è regolata con un sistema di “price cap” puro, come quello in vigore per le concessionarie autostradali in quasi tutti i paesi al mondo comparabili, tra cui Francia e Spagna: differentemente da altre società regolate, il rischio-traffico e il rischio-tassi di interesse sono sostanzialmente a carico del concessionario. Come pure sono a carico di Autostrade per l’Italia i sovra-costi per il completamento degli investimenti inseriti nel contratto di concessione nel 1997 (come per esempio la Variante di Valico, che costò oltre 3,5 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto nel contratto).

“In relazione alla ricostruzione e alle immagini contenute nell’articolo pubblicato da L’Espresso con il titolo “Ponte Morandi, le foto shock prima del crollo: travi rotte e cavi ridotti del 75 per cento” – si legge nella nota – i dati fattuali pubblicati sul sito confermano che le strutture tecniche di Autostrade per l’Italia sono prontamente intervenute, a seguito delle ispezioni di Spea, per ripristinare la normale condizione delle travi, che la riduzione generale dei cavi degli stralli non aveva in alcun modo la rilevanza sostenuta nell’articolo e che la loro condizione non influiva in alcun modo sulla sicurezza dell’opera”.