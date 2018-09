Autostrade, arriva una seconda tranche di contributi agli sfollati: saranno decisi caso per caso

Genova. Autostrade per l’Italia in una nota conferma, come già anticipato al Comune di Genova, che a partire da domani mattina presso i due punti di ascolto allestiti in collaborazione con il Comune di Genova e Regione Liguria all’interno del centro civico Buranello e della Scuola Caffaro di via Gaz, dalle 9 alle 18, la società raccoglierà ulteriori richieste di contributo economico per esigenze aggiuntive e immediate dei cittadini della zona rossa.

Si tratta di una seconda tranche di contributi rispetto ai circa 2 milioni già versati per le prime esigenze. La decisione sarà al centro di un incontro tecnico, questa sera, tra Autostrade e l’assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi. A differenza di quanto avvenuto finora, si legge nella nota, i nuovi contributi saranno definiti caso per caso sulla base delle specifiche esigenze manifestate.

I contributi saranno, anche in questo frangente, versati a fondo perduto e in modo del tutto indipendente da eventuali indennizzi o risarcimenti futuri. In serata si svolgerà anche l’incontro settimanale tra le famiglie di sfollati e il sindaco Marco Bucci.