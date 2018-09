Auto si incendia sulla A7, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Alle 7 di questa mattina un’auto ha preso fuoco sull’Autostrada A7 Genova-Milano all’altezza della galleria Campora, a Serra Riccò (direzione Milano).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.

In questi minuti si stanno registrando forti rallentamenti per traffico intenso in entrambe le direzioni. Autostrade per l’Italia segnala coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso, coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso e coda n uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.