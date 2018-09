Atp, il capolinea a Voltri è “provvisorio”. Finita l’emergenza sarà ripristinato il vecchio arrivo

Genova. Dopo le prime prove per la nuova viabilità e i nuovi orari dei servizi di trasporto pubblico, arrivano le prime lamentele e le prime “paure” per il futuro. Il capolinea a Voltri per i servizi di trasporto provinciale, Atp, infatti hanno messo in allarme l’utenza: la direzione però tranquillizza: “Finita l’emergenza tutto come prima”

In questi giorni alcuni pendolari della Valle Stura e di Masone in particolare hanno contestato la scelta di fermare le corriere di vallata a Prà o Voltri. Oggi Atp Esercizio interviene spiegando le motivazioni della scelta: «In realtà la decisione di attestare le corriere a Voltri è stata imposta dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione Liguria, che hanno la cabina di regia nel dopo crollo del ponte Morandi – dice Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio – aggiungo anche che con il capolinea a Voltri si ottiene quella interconnessione con le Ferrovie che consentirà ai passeggeri della Valle Stura di arrivare nel centro di Genova in tempi ragionevolmente brevi e senza aggravio di costi. E’ fuor di dubbio che transitare lungo l’asse stradale del ponente, passando il tratto urbano, allo stato attuale richiederebbe tempi molto lunghi».

In ogni caso, come tiene a sottolineare il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana, Claudio Garbarino: «Quella in atto è una situazione provvisoria. Non c’è alcuna volontà di mantenere per sempre il capolinea a Voltri. Tanto è vero che nel terminal di Brignole che stiamo predisponendo è già previsto il capolinea per la Valle Stura». Inoltre grazie al Miur è stata creata la navetta per gli studenti da Rossiglione e arrivano a Voltri Fs con ritorno: un servizio gratuito che vale esclusivamente per gli studenti delle scuole medie superiori.