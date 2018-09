Assemblea degli edili davanti alla sede di Spea: “Avanti con le opere, difendiamo la qualità del lavoro”

Genova. Venerdì 21 settembre a partire dalle 16, assemblea degli edili davanti alla sede di Spea in piazza della Camionale, all’imbocco dell’autostrada Genova-Ovest. Tra loro, alla presenza del segretario confederale nazionale Vincenzo Colla e del segretario nazionale di categoria Alessandro Genovesi, ci saranno i lavoratori edili impegnati nella manutenzione e progettazione autostradale.

L’assemblea sarà l’occasione per affrontare – scrive la Cgil in una nota “i nodi irrisolti e le prospettive relative alle altre opere strategiche come l’avanzamento dei lavori del Terzo Valico, il ritardo nella realizzazione del Nodo ferroviario genovese e il mancato avvio della Gronda”.

“Su Genova è necessario evitare ritardi e contenziosi giuridici – si legge una un documento della Cgil nazionale – e qualsiasi provvedimento di carattere legislativo deve prevedere che il costo dell’opera sia a carico del concessionario, e che siano individuati i soggetti che realizzino l’opera nel minor tempo possibile con le migliori tecniche costruttive e dei materiali, con l’obiettivo della massima sicurezza del lavoro.

Anche per questo, infine, la parola d’ordine deve essere: “si scelga il sistema per abbattere e ricostruire l’ex ponte Morandi più veloce possibile”, sapendo che ogni giorno che passa è un disagio in più per cittadini e lavoratori.

Fillea Cgil Genova e Liguria