Arma dei Carabinieri, cerimonia di giuramento per i nuovi sottotenenti della legione Liguria

Genova. Si è svolta questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza della Caserma “Vittorio Veneto”, del Comando Legione Carabinieri “Liguria”, la Cerimonia di Giuramento di due Sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri, il Sottotenente Bonavera Diego ed il Sottotenente Forte Giovanni.

I due neopromossi Ufficiali hanno giurato alla presenza del Sig. Comandante della Legione Carabinieri “Liguria”, il Generale di Divisione Paolo Nardone, dei Comandanti Provinciali di Genova ed Imperia, degli Ufficiali e dei militari dello Stato Maggiore, nonché di una nutrita Rappresentanza del CO.BA.R., dell’Ispettorato regionale Liguria dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presente con il proprio Labaro, e di alcuni familiari.

Le fasi della solenne cerimonia prevedono la temporanea consegna della sciabola da parte del giurando al Generale, la lettura della formula del Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana ed alla Costituzione, per poi concludersi con la riconsegna della sciabola da parte del Comandante di Legione al Sottotenente.

Il Generale Paolo Nardone, al termine della cerimonia, in un momento di incontro con i neo Ufficiali, ha formulato loro gli auguri personali per il grado conseguito, richiamando la professionalità e le responsabilità che ne conseguono, in linea con i valori etici fondanti l’Arma dei Carabinieri e la vicinanza alle esigenze della collettività costantemente espressa dall’Istituzione. Adesso per i due Ufficiali comincerà un periodo di intensa formazione professionale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, al cui termine saranno destinati ai reparti.