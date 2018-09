Aquilone, fino al 16 settembre tappeto elastico gratis per i bambini fino ai 12 anni

Genova. All’Aquilone la voglia di estate e divertimento prosegue a settembre. Per la Valpolcevera sommersa dai problemi legati al crollo del Ponte Morandi, un’occasione di svago per i più piccoli.

Fino al 16 settembre c’è infatti il tappeto elastico con le corde per saltare. Tutti i bambini da 4 ai 12 anni ( accompagnati da un genitore che dovrà firmare la liberatoria per l’accesso) potranno accedervi gratuitamente.

Così per due settimane al Centro Commerciale del Circuito Coop Liguria i bambini, in attesa della riapertura delle scuole, avranno l’occasione di continuare a divertirsi come in una località balneare. E permettere alle famiglie di lasciare da parte per qualche ora i numerosi problemi legati al traffico che stanno interessando tutta la zona.