Appalti ferroviari, domani sciopero e presidio al Nautico

Genova. Arriverà anche al Salone Nautico di Genova, dove è prevista la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici degli apparati ferroviari che, per domani, hanno indetto uno sciopero nazionale per protestare contro le gare al “massimo ribasso” che mettono a rischio molti posti di lavoro.

“Caro viaggiatore, siamo i lavoratori che puliscono i treni, le stazioni e gli uffici delle ferrovie – scrivono – Siamo gli operatori che accompagnano i viaggiatori disabili ai treni(e oggi garantiamo comunque il servizio). Siamo quelli che ti offrono le bibite a bordo delle Frecce o spingono i carrelli con i panini sugli altri treni. Siamo gli accudenti che ti accompagnano durante i viaggi nei vagoni letto o nelle cuccette”.

“Oggi scioperiamo per la seconda volta nel giro di due mesi, perché il nostro settore è colpito, ormai da anni, da una grave crisi occupazionale che, solo in Liguria, riguarda circa 100 lavoratori su 450 impiegati totali, a causa dei ribassi eccessivi applicati durante le gare d’appalto”.

I sindacati chiedono un impegno concreto da parte delle società del Gruppo FS, che fanno le gare e che: “Per risparmiare fingono di non vedere che i ribassi applicati sono eccessivi e non possono garantire né l’occupazione, né il regolare svolgimento delle attività di pulizia. Attualmente, per esempio, già la sola società che gestisce le pulizie del Trasporto Regionale ha dichiarato 15 licenziamenti, per i quali siamo alle fasi finali del confronto, che al momento non prevede esiti positivi”.

Tra i problemi segnalati dal sindacato anche iistema degli ammortizzatori sociali, che ha attutito negli anni le conseguenze occupazionali create da questo sistema di ribassi ma che vede oggi la scadenza dei contratti di solidarietà. “Le aziende appaltatrici sarebbero quindi costrette a procedere al licenziamento dei lavoratori considerati in esubero. Anche tu, come utente, sei direttamente colpito dalla stortura di questo sistema: a minor valore dell’appalto, corrisponde minor personale direttamente impiegato nella pulizia. E’ interesse comune di lavoratori e utenti – conclude il volantino – quello di mantenere alta la qualità del servizio”.