Aon Open Challenger, iniziate le qualificazioni: il tabellone

Genova. Sono state assegnate le wild card all’Aon Open Challenger. Ai nastri di partenza del tabellone principale ci saranno Andrea Basso, Giovanni Fonio, Filippo Baldi e il tedesco Dustin Brown, già vincitore a Genova nel 2013 quando sconfisse in finale Filippo Volandri.

Oggi, nel frattempo, comincia il tabellone di qualificazione che quest’anno è completo e di buon livello. In campo 32 singolaristi per 4 posti e 8 coppie di doppisti per 2 posti nei rispettivi tabelloni.

Di seguito il tabellone di qualificazione del singolare (con nazionalità, eventuale testa di serie e ranking).

De Greef, Arthur (Bel, 1, 253) – Haider-Maurer, Andreas (Aut, 581)

Eremin, Edoardo (Ita, 718) – Avidzba, Alen (Rus, 499)

Frigerio, Lorenzo (Ita, 796) – Inserra, Niccolò (Ita, -)

Lipovsek Puches, Tomas (Arg, 584) – Coria, Federico (Arg, 8, 353)

Mager, Gianluca (Ita, 2, 300) – Souza, Joao (Bra, 394)

Delic, Mate (Cro, 433) – Massimino, Manuel (Ita, -)

Roncalli, Simone (Ita, 805) – Petrone, Alessandro (Ita, 476)

Ceppellini, Alessandro (Ita, wc, 943) – Pellegrino, Andrea (Ita, 7, 350)

Nagal, Sumit (Ind, 3, 306) – Prevosto, Luca (Ita, wc, 1030)

Vavassori, Andrea (Ita, 670) – Satral, Jan (Cze, 416)

Stefanini, Jacopo (Ita, 848) – Bottino, Edoardo (Ita, wc, -)

Sinner, Jannik (Ita, wc, 891) – Varillas, Juan Pablo (Per, 5, 327)

Bellucci, Thomaz (Bra, 311) – Virgili, Adelchi (Ita, 719)

Bonadio, Riccardo (Ita, 579) – Guerrieri, Andrea (Ita, 850)

Paz, Juan Pablo (Arg, 580) – Piros, Zsombor (Hun, 388)

Karatsev, Aslan (Rus, 396) – Gakhov, Ivan (Rus, 6, 338)

L’order of play di oggi: