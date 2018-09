Aon Open Challenger: convince Sonego, Lorenzi batte Caruso

Genova. La giornata di ieri, mercoledì 5 settembre, ha visto completarsi il primo turno dei tabelloni dell’Aon Open Challenger, il Memorial Giorgio Messina, che si sta svolgendo sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova.

Sul campo centrale, Andrea Arnaboldi si è arreso in 3 set al polacco Hubert Hurkacz, uno dei più accreditati pretendenti al successo finale. Perfetta prestazione di Lorenzo Sonego, che si è sbarazzato in 2 set di Stephane Robert.

Il croato Viktor Galovic ha avuto la meglio al terzo su Gianluigi Quinzi; è andata bene a Stefano Travaglia che, sotto di un set, ha rimontato e vinto sul lucky loser Juan Pablo Varillas.

La sfida tutta italiana, programmata in serata, ha visto prevalere Paolo Lorenzi in 3 set su Salvatore Caruso.

Sul campo numero 1 si è registrato il successo di Juan Ignacio Londero su Zsombos Piros, che non ha portato a termine la partita. Il match tra russi ha premiato Alexey Vatutin, che ha sconfitto Alen Avidzba.

In doppio, vittoria dei belgi Sander Gille e Joran Vliegen sui tedeschi Andre Begemann e Dustin Brown. Il qualificato Andrea Pellegrino non è riuscito ad opporsi al più quotato Lukas Rosol, cedendo in 2 set.

Sul campo numero 2 il programma è stato aperto dal doppio vinto al super tie-break da Kevin Krawietz e Andreas Mies su Denys Molchanov e Igor Zelenay, i numeri 1 del tabellone. Set decisivo favorevole anche a Daniele Bracciali e Fernando Romboli, vittoriosi su Federico Delbonis e Andres Molteni che erano i quarti del seeding.

Ivan Gakhov e Stephane Robert hanno prevalso 12-10 al terzo su Julian Ocleppo e Andrea Vavassori. Più netto il successo degli slovacchi Martin Klizan e Filip Polasek su Romain Arneodo e Jonathan Eysseric, numeri 2 del tabellone.

Oggi sono in programma gli ottavi di finale del singolo e i quarti di finale del doppio:

Il tabellone del singolo:

Il tabellone del doppio: