“Angei de Zena”, prosegue l’iniziativa di raccolta e distribuzione di vestiti, piccoli elettrodomestici e alimenti per gli sfollati

Genova. Prosegue l’iniziativa “Àngei de Zena”, lanciata dal Comune di Genova attraverso l’Ufficio coordinamento volontariato. Il Centro di raccolta e distribuzione di via Pietro Borzieri ha già distribuito alle famiglie sfollate biancheria per la casa, prodotti per l’igiene, piccoli elettrodomestici, materiale scolastico e giochi per bambini, utensili da cucina, capi di vestiario, scarpe, oltre a prodotti alimentari senza glutine e oggetti vari.

“Àngei de Zena” è un progetto che si fonda su solidarietà e volontariato: singoli cittadini, aziende, associazioni, parrocchie, Cral aziendali, esercenti, imprenditori che possono comunicare la loro disponibilità a donare beni o servizi all’indirizzo mail coordvolontariato@comune.genova.it. Al centro il personale si occupa di prendere i contatti per far incontrare domanda e offerta, con la collaborazione dei volontari Scout che catalogano, registrano tutti gli oggetti e infine li espongono con cura sugli scaffali come in un vero negozio, dove le famiglie di sfollati possono scegliere ciò di cui hanno bisogno.

Per quanto riguarda i mobili e i grandi elettrodomestici, l’ufficio volontariato fa da intermediario, mostrando le fotografie di quanto viene messo a disposizione: con questo metodo sono già stati ritirati una cucina completa di elettrodomestici, un divano letto e quattro divani, un fasciatoio e un armadio per neonato, un letto una piazza e mezzo, due mobiletti, un tavolo con 4 sedie, mentre a breve una famiglia andrà a ritirare un’altra cucina, una camera matrimoniale completa e un altro divano e altre ritireranno cucine a gas e elettrodomestici.

«Genova e i suoi cittadini hanno saputo dimostrare ancora una volta la loro generosità – dichiara Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile e al coordinamento del volontariato – come amministrazione abbiamo lavorato per indirizzare nella maniera più utile possibile questa buona volontà».

L’iniziativa è tuttora aperta e chi volesse contribuire può farlo mandando una mail all’indirizzo coordvolontariato@comune.genova.it

Il centro di via Borzieri, 11 (primo piano) è aperto per le consegne dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15, mentre per le famiglie di sfollati l’orario è dalle 9.30 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 9 alle 15 il venerdì. Presso il centro c’è anche uno spazio giochi per i bimbi.