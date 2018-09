Andrea Ghia bronzo al Meeting di Milano

Ottime nuove in casa Cus Genova che può gioire per il piazzamento di prestigio ottenuto da Andrea Ghia ai V Meeting Athletic Elite svoltosi a Milano sabato scorso nei 1.500 metri. Per lui il tempo di 3.49.07 che vale il terzo posto.

Nella giornata di gare vittoria del neocampione italiano assoluto dei 3000 siepi Leonardo Feletto davanti a Catalin Tecuceanu. Il mezzofondista biancorosso supera così per la quarta volta nella stagione 2018 il muro dei 3.50 sulla distanza.