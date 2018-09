Amt, da lunedì 17 in vigore orario invernale. Rimangono i servizi speciali per emergenza

Genova. Lunedì 17 settembre entra in vigore il nuovo orario invernale AMT. Un servizio potenziato in tutte le sue componenti (autobus, metro, Navebus) per dare risposta alle esigenze di mobilità dei cittadini genovesi.

L’orario invernale impegna l’azienda, già normalmente, al pieno delle sue possibilità. Per dare un’idea della consistenza del servizio offerto, l’orario invernale prevede per gli autobus, in una giornata feriale tipo, 1.050.000 posti offerti, 67.700 km di servizio, 5.600 ore di guida.

A tutto questo si aggiungono quest’anno le tre linee speciali (SP-MB-FP) attivate fin dai primi giorni di emergenza nelle zone della Valpolcevera e del Ponente: sono i tre servizi bus aggiuntivi gratuiti che hanno aiutato i genovesi a muoversi su una rete nuova disegnata in base alle criticità create dal crollo. Da lunedì partirà, inoltre, anche il nuovo servizio studenti dedicato ai ragazzi delle zone colpite dalla tragedia.

Per far fronte all’incremento di servizio offerto AMT ha acquistato e acquisterà mezzi in pronta consegna e procederà, nel più breve tempo possibile, a nuove assunzioni, dopo aver anche esplorato l’opzione di richiamare in servizio per un breve periodo personale recentemente pensionato.

Il nuovo orario invernale prevede anche un forte incremento della metropolitana: si conferma, infatti, il nastro orario lungo delle ultime settimane e si aumenta la frequenza. Il tutto porta a quasi raddoppiare i posti offerti e a incrementare km di servizio e ore di circa il 50% rispetto all’anno scorso. Confermata anche la gratuità nel tratto Dinegro – Brin.

Anche Navebus è potenziato con un forte incremento di corse, tali da offrire una reale alternativa ai cittadini dell’estremo ponente.

“Nelle situazioni di difficoltà AMT ha sempre dimostrato di essere a fianco della città – sottolinea Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – Da lunedì offriremo più servizio su gomma, più metropolitana rispetto all’anno passato. Uno sforzo che impegna tutta l’azienda ma che riteniamo doveroso per aiutare i genovesi a recuperare una possibile normalità”.

• SERVIZI STUDENTI

A partire da lunedì 17 settembre saranno attive due navette bus gratuite riservate agli studenti, per agevolare i ragazzi che devono raggiungere le diverse scuole: una farà servizio tra Bolzaneto e Brin e l’altra tra Principe e Sampierdarena.

• Navetta S5 riservata studenti Bolzaneto – Brin: attiva dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 14.15 alle 16.15, con frequenza ogni dieci minuti. Effettuerà servizio sul percorso: via Bolzaneto, via Reta (stazione FS Bolzaneto), via Teglia, via Rivarolo, piazza Pallavicini, via Rossini (stazione FS Rivarolo), via Jori, via Brin (circolare) via Canepari, via Rossini, piazza Pallavicini (stazione FS Rivarolo), via Celesia, via Rivarolo, via Teglia, via Reta (stazione FS Bolzaneto), via Giro del Vento, via Bolzaneto (stazione FS).

• Navetta S7 riservata studenti Principe – Sampierdarena (piazza Montano): attiva dal lunedì al sabato dalle 7.15 alle 9.15 e dalle 13.30 alle 15.30 con frequenza ogni otto minuti. La navetta effettuerà servizio sul percorso: piazza Acquaverde via Doria, via San Benedetto, via Buozzi, via di Francia, via Buranello, piazza Montano (circolare) via Cantore, via Milano, via Buozzi, via San Benedetto, via Doria, piazza Acquaverde (stazione FS – stazione Metro).

• SERVIZI BUS AGGIUNTIVI GRATUITI

Confermati tutti i servizi bus aggiuntivi gratuiti attivati in Valpolcevera e a Ponente:

• servizio SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, da stazione FS di Sestri Ponente e Aeroporto (terminal Arrivi); il servizio SP è in vigore tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00;

• servizio MB da Brin Metro a Bolzaneto, in vigore tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00;

• servizio FP da Principe (via Fanti d’Italia) a via Fillak, in vigore tutti i giorni dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

VARIAZIONI A LINEE BUS

Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 63 e 663 che sono attestate a Brin. Il collegamento tra Pontedecimo e Brin è garantito anche nella fascia serale dalla linea 7, mentre la linea serale 9 da lunedì 17 settembre effettuerà servizio da Caricamento a via Fillak/Porro e sarà estesa fino all’una di notte.

Il percorso della linea 63 è diviso in due parti: la prima tratta collega Pontedecimo a Brin con transito sempre in via degli Artigiani, la seconda effettua il percorso da via Avio a Campi.

La linea 270, per agevolare l’interscambio con la metropolitana, prosegue, come già oggi, il servizio sul consueto percorso da via Reta a Brin anche in fascia serale, sostituendo la linea 670.

Più in generale, come di consueto, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, a partire dal 17 settembre torneranno in servizio le linee 16 e 36/.



METROPOLITANA NON STOP

Sono confermate e rimangono in vigore le intensificazioni del servizio della metro già attive, relative all’orario, e si incrementa la frequenza che nell’ora di punta passa a 5 minuti. Il servizio diurno della metro è quindi compreso dalle ore 5.00 alle ore 21.30, dal lunedì al sabato, sull’intera rete da Brin a Brignole. Il servizio notturno è così gestito:

• da domenica a giovedì, dalle ore 21.30 alle ore 5.00, è attivo il collegamento tra Brin e Dinegro, dalle ore 5.00 riprende il normale servizio diurno;

• venerdì e sabato servizio attivo da Brin a Brignole fino all’una di notte e dall’una alle 5.00 collegamento tra Brin e Dinegro. Dalle ore 5.00 riprende il servizio diurno.

La metropolitana è gratuita tutti i giorni sulla tratta da Brin a Dinegro.

NAVEBUS

Il servizio Navebus è stato incrementato nell’immediatezza dell’emergenza, con corse aggiuntive da Molo Archetti e da Porto Antico: le corse complessive sono passate da 8 a 14.

Il programma di esercizio è svolto dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità:

• da Molo Archetti Pegli: 7.05 – 8.15 – 9.45 – 11.15 – 15.00 – 16.30 – 18.00

• da Porto Antico: 7.40 – 9.00 – 10.30 – 14.15 – 15.45 – 17.20 – 18.40

Per quanto riguarda il sabato e festivi, oltre alle corse in essere, sono attive le ultime corse delle 18.20 da Porto Antico e delle 19.00 da Pegli.

NUOVA LINEA TAXIBUS I31 VOLTRI – SAMBUCO E LINEE TAXIBUS I05 E I07

A partire da lunedì 17 settembre sarà in servizio una nuova linea Taxibus, la linea I31 che collegherà Voltri a Sambuco. Il nuovo servizio Taxibus effettuerà il seguente percorso.

• Direzione monte: piazza Lerda (capolinea parcheggio taxi), via Don Giovanni Verità, via Camozzini, via delle Fabbriche, via Fiorino, via Brusinetti, via Moretti, Sambuco (capolinea piazzale chiesa).

• Direzione mare: Sambuco (capolinea piazzale chiesa), via Moretti, via Brusinetti, via Fiorino, via delle Fabbriche, via Camozzini, via Don Giovanni Verità, piazza Lerda (capolinea parcheggio taxi).

Il servizio verrà svolto dal lunedì al sabato (festivi esclusi) con il seguente orario:

• Piazza Lerda – Sambuco 6.30 – 12.00 – 14.15 – 18.00

• Sambuco – piazza Lerda 7.00 – 12.30 – 14.45 – 18.30

Tutte le corse saranno fisse, effettuate cioè tutti i giorni (festivi esclusi), indipendentemente dalla presenza o meno di prenotazioni.

A partire da lunedì 17 settembre e fino al ripristino di diverse condizioni di viabilità, anche tutte le corse delle linee Taxibus I05 (Pallavicini – Rebucchi) e I07 (Brin – via Buonarroti) saranno fisse.

L’orario invernale si potrà consultare sul sito www.amt.genova.it oppure, scaricando la APP AMT, direttamente dal proprio smartphone. È possibile inoltre visualizzare gli orari in tempo reale utilizzando Infobus, il sistema AMT che permette di interrogare le 2.500 fermate della rete per conoscere i transiti dei bus in tempo reale inviando un SMS al numero 320 20 43 514 con il codice della fermata presente sulla palina nel testo del messaggio.

Per tutte le informazioni su AMT è possibile contattare il call center del Servizio Clienti al numero 848 000 030 dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.30.