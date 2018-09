Amt, abbonamento gratuito del bus per gli sfollati di ponte Morandi

Genova. Tutte le persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del ponte Morandi potranno viaggiare gratis su tutti i mezzi Amt.

La decisione – assunta dall’amministrazione comunale in accordo con Amt – consentirà agli sfollati di muoversi su tutto il territorio comunale usufruendo di uno speciale abbonamento annuale dopo averlo ritirato presso i point dell’azienda di mobilità cittadina di trasporto pubblico.

“Un ulteriore segnale di vicinanza da parte del Comune di Genova alle famiglie che si trovano a vivere un momento molto difficile a causa della tragedia del 14 agosto – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Balleari –. Dall’assistenza nei primi giorni dell’emergenza alla ricerca di un’adeguata sistemazione abitativa, stiamo cercando di occuparci di ogni aspetto del sostegno alle famiglie colpite. Con questa decisione l’Amministrazione vuole anche promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico come modalità di trasporto per tutta la cittadinanza”.

“AMT si sta impegnando al massimo per offrire servizi di trasporto che consentano ai genovesi di poter continuare la loro vita personale e professionale, ancor di più per chi ha avuto la disgrazia di perdere la propria casa – dichiara Marco Beltrami, amministratore unico di Amt – Con piacere abbiamo accolto la richiesta dell’amministrazione di concedere questo abbonamento, consapevoli di quanto la mobilità sia essenziale per recuperare un minimo di normalità”.