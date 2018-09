Genova. Prosegue l’estate settembrina, l’anticiclone da Ovest protegge la Liguria dalle perturbazioni e l’alta pressione si rinforzerà nel corso della settimana. Clima ligure stabile e caldo secondo i previsori del Limet, il Centro meteo ligure.

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, in rapido allontanamento. In giornata soleggiato lato costa, mentre locali cumuli andranno a orlare i rilievi.

Venti deboli con brezze dominanti lungo le coste.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Le temperature sono in lieve aumento, sulla costa la minima oscilla tra 19 e 21 gradi, la massima tra 27 e 29 gradi, nell’interno la minima va da 12 a 16°, la massima tra 21 e 26°.

Domani è possibile un ulteriore aumento sia delle temperature, sia dell’umidità.