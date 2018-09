All’ordine degli avvocati di Genova la presentazione dell’Abecedario fotografico

Genova. Giovedì 20 settembre, alle 17,30, nella sede del del Centro di cultura, formazione e attività forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, via XII Ottobre 3 secondo piano, presentazione del libto “Abecedario della fotografia” di Giancarlo Pinto, Insedicesimo editore.

Giancarlo Pinto, docente alla Scuola Politecnica, animatore del Polo della Fotografia di Architettura, ha realizzato con i contributi di Ilenio Celoria, Caterina Ascheri, Serena Macciò, Claudia Oliva e Francesca Parodi un libro che ama definire “eserciziario interattivo”. Qui il lettore apprende, solo dalle immagini e solo, se vuole, dalle parole, le regole di base per scattare una buona fotografia aiutato da schemi e icone. In coda al volume c’è la spiegazione delle foto mostrate.

È un libro diverso da tutti, che vuole essere partecipato, che ambisce a coinvolgere il lettore invitato a mettersi in gioco provare a eseguire lui stesso le foto pubblicate e acquisire una propria valutazione critica delle immagini prodotte. Il formato del libro, tascabile, ha lo scopo di portarlo appresso, consultarlo e sperimentare sul campo le regole, cimentandosi nei vari argomenti proposti.

Il progetto si compone di 3 volumi: nel primo si mostrano le regole di base, nel secondo il significato della fotografia il suo “messaggio”, nel terzo s’individuano le linee guida per redigere un dittico, un trittico, un portfolio.

Le immagini non sono dei grandi autori della fotografia, ma degli allievi dei corsi di Pinto, raccolte in questi 10 anni di avventura nel mondo della fotografia. Non conta il mezzo con cui si fotografa, ma le immagini devono centrare il nostro obiettivo, spiega l’autore. Lo scopo di questi volumi, attraverso esercizi di difficoltà progressiva, è valutare criticamente le capacità fotografiche, avvicinando e stimolando l’esperienza per favorire e scegliere di condividere gli scatti con fotografi esperti.