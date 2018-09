Al Buridda e al Terra di Nessuno una due giorni dedicata alla riduzione del danno

Genova. Una due giorni dedicata alla riduzione del danno si svolgerà il prossimo fine settimana rispettivamente presso il LSOA Buridda e il csoa Terra di Nessuno. La due giorni prevede una serie di workshop informativi mirati alla prevenzione e alla riduzione del danno e all’informazione in contesti di consumo di sostanze.

I workshop si articoleranno in due giorni e affronteranno vari aspetti funzionali alla pratica della riduzione del danno: dal primo soccorso a momenti di formazione e informazione sulle sostanze, sulle loro caratteristiche, i loro effetti e i loro rischi a partire da quello del policonsumo, sempre più diffuso tra i giovanissimi.

Ogni intervento sarà’ tenuto da personale qualificato (medici, infermieri, psichiatri e professori universitari) e operatori di riduzione del danno provenienti da tutta italia.

Per fornire informazioni e documentazione è stato anche creato un sito ad hoc: http://www.progettoriduzionedeldannogenova.info/.

Durante questi due giorni saranno presenti docenti dell’Università di Genova, rappresentanti, tra le altre cose, il Laboratorio di Sociologia Visuale, che porteranno il loro contributo in merito al loro lavoro e alle attivita’ di ricerca svolte in collaborazione con il CSOA Terra di Nessuno.

Saranno poi presenti i volontari dell’Ambulatorio Popolare Microclinica Fatih, progetto nato il 1 ottobre 2009 per scelta di un gruppo di medici e infermier* che hanno deciso di lottare insieme per il diritto alla salute, un diritto basilare che non dovrebbe essere in alcun modo assoggettato alle regole di mercato e tantomeno al fatto di poter esibire un documento o avere una residenza; vi saranno gli operatori del Lab57-Alchemica, progetto che si propone di fornire supporto informativo ascolto psicologico e punto di primo soccorso per evitare le conseguenze dannose provocate dall’abuso di sostanze psicoattive legali ed illegali (o più in generale causate da comportamenti e stili vita a rischio), e i ragazzi di Infoshock, spazio aperto alle persone che intendono approfondire questioni e concetti inerenti le sostanze attraverso un metodo di confronto e ascolto.

Le iniziative si terranno Venerdì 21 al LSOA Buridda e Sabato 22 al CSOA Terra di Nessuno. Entrambe le sere ci saranno, al termine dei workshop, cena popolare e concerti.