AISM, con i suoi atleti, alla competizione velica per persone con disabilità

Genova. AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in occasione dei festeggiamenti del cinquantenario della sua fondazione, partecipa alla competizione velica per persone con disabilità, che si svolgerà nello specchio acqueo davanti al porto di Genova, tra il 13 e il 16 settembre.

Alla manifestazione, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sez. Genova Sestri Ponente su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Classe Hansa 303 Italia, partecipa con un equipaggio di persone con SM afferente la sezione provinciale di Genova: “Lo sport unisce, motiva e permette il rilascio di endorfine come la serotonina che favorisce il buon umore.

La via del benessere e dell’integrazione, soprattutto per le persone con disabilità in quanto mezzo per esprimere se stessi e rafforzarsi fisicamente e mentalmente”, dice Patrizia Aytano, persona con Sclerosi Multipla e portavoce del gruppo velico di AISM.