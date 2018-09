Accademia Ligustica di Belle Arti, la visita di Marco Bucci. Nuovo anno, oltre 90 corsi attivati

Genova. Nella mattina di lunedì 17 settembre il presidente Giuseppe Pericu e il direttore Guido Fiorato hanno accompagnato il Sindaco Marco Bucci in una visita della sede dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

A pochi giorni dall’inizio dell’Anno Accademico il primo cittadino ha ammirato gli spazi didattici della storica sede affacciata su Piazza De Ferrari, costruita nel 1832 su progetto di Carlo Barabino.

Quella genovese è infatti una delle Accademie Storiche nazionali: un istituto di grande tradizione fondato nel lontano 1751 per iniziativa di un gruppo di artisti e di aristocratici genovesi. Da allora la “Ligustica” è diventata un punto di riferimento insostituibile per chi voglia fare dell’attività artistica una professione. Oltre 500 studenti provenienti dalla Liguria e dal Nord Italia frequentano ogni anno le lezioni di circa 60 docenti in più di 90 corsi attivati.

La Ligustica fa parte delle istituzioni appartenenti al sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca. Per l’AA 2018/2019 sono aperte le iscrizioni al test d’ingresso fino al prossimo 21 settembre.