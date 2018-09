Accademia della marina mercantile: nuovi corsi gratuiti per 120 giovani

Genova. Sono 120 i giovani che potranno accedere ai corsi per tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci. L’Accademia italiana della Marina mercantile, con sede a Genova, ha pubblicato l’avviso per partecipare alle selezioni per l’ammissione ai nuovi corsi per allievi ufficiali di coperta e di macchina.

Il percorso formativo gratuito, della durata di 30 mesi, sarà articolato in moduli a terra e a bordo, garantendo i 12 mesi obbligatori di imbarco e portando all’acquisizione di tutti i certificati necessari (Mams, Radar e ARPA, Ecdis, ecc.) a sostenere l’esame professionale (il cosiddetto “patentino”). Al termine del percorso formativo gli Allievi potranno sostenere in un’unica soluzione sia l’esame per ottenere il diploma di Tecnico superiore (che a livello europeo viene equiparato a un diploma universitario EQF6), sia l’esame per l’abilitazione professionale a Ufficiale (di Navigazione o di Macchina a seconda della scelta); infatti le due prove sono state unificate da gennaio 2018.

Il termine massimo per presentare l’iscrizione alla selezione presso l’Accademia è previsto entro il 26 settembre per gli allievi di macchina e il 19 ottobre per gli Allievi di Coperta.

Per la macchina sono previste 3 edizioni dei corsi, riservate a 67 giovani; così per la coperta, dove sono previsti in totale 63 allievi. Questi numeri sono il frutto di accordi con le compagnie partner, che assicurano a tutti gli allievi gli imbarchi necessari durante il loro percorso formativo.

Tra i requisiti minimi richiesti: cittadinanza Ue, età massima 26 anni, iscrizione alla Gente di Mare, 1^ categoria.