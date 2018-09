A Bogliasco torna l’Acquagol con il primo tuffo dell’anno

Tempo di ripartire con la stagione agonistica a Bogliasco che questo fine settimana si ritrova con il settore giovanile dell’Acquagol presso lo stabilimento La Caletta per il primo tuffo che si farà ovviamente in mare. A dirigere il progetto questa stagione saranno atleti di primo piano: Elena Maggi, Carlotta Malara, Fabio Gambacorta e Giulia Millo.

Si tratterà di un primo incontro utile anche come open day per coloro che volessero approcciarsi alla pallanuoto, mentre per gli altri sarà bello ritrovarsi dopo la lunga pausa estiva. Il corso vero e proprio scatterà il 17 settembre in in piscina, e la società biancoazzurra ha fatto sapere che sarà possibile effettuare delle prove gratuite per gli aspiranti pallanuotisti.